Более 400 школьников из новых регионов посетили Музей Победы

Более 400 детей из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей посетили Музей Победы в Москве.



Ребята побывали в столице в рамках работы Международной выставки-форума «Россия». За два дня в Музее Победы побывали около 800 участников форума, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Для детей была проведена иммерсивная экскурсия «Подвиг Народа».



«На площади более 3 тысяч квадратных метров сочетаются трехмерные панорамы, элементы иммерсивного театра, фильмы-реконструкции, проекции, современные мультимедийные комплексы», — говорится в сообщении ведомства.



Отмечается, что гости прошли путь от Брестской крепости до Берлина, посетили библиотеку блокадного Ленинграда, знаменитую Янтарную комнату, увидели крестьянскую избу, дом подпольщиков, заводы, госпитали, поверженный Рейхстаг.



Экскурсии для детей из новых регионов в Музее Победы проводятся в рамках проекта патриотического туризма «Навигатор Победы».





Фото: пресс-служба Музея Победы