В Москве определят лучший проект реставрации 2023 года по версии горожан, говорится в пресс-релизе департамента культурного наследия Москвы.



Голосование за лучший столичный объект реставрации этого года идет на платформе «Активный гражданин». Голосование продлится до 26 ноября включительно. Лучший проект будет отмечен премией на конкурсе «Московская реставрация», сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.



«Традиционно победителя в одной из номинаций определят москвичи. В этом году в список вошло шесть памятников архитектуры. Среди них Театр эстрады, павильон ВДНХ "Мясная промышленность" и дом Пантелеева — это здание стало двухтысячным отреставрированным объектом в столице с 2011 года», — приводит департамент слова Натальи Сергуниной.



Конкурс «Московская реставрация» пройдет в столице в 13-й раз. Лауреатами премии за это время стали более 450 специалистов и организаций. В числе победителей были церковь Воскресения Словущего на Успенском Вражке, дом Наркомфина, павильон №34 «Космос» на ВДНХ, Северный речной вокзал, Дом культуры «ГЭС-2» и другие.



В этом году на конкурс поступило 83 заявки от специалистов, работавших над восстановлением 52 объектов культурного наследия. Лучшие работы определяет экспертная комиссия в составе реставраторов, искусствоведов, историков, представителей органов государственной власти, общественных объединений.









Фото: пресс-служба департамента культурного наследия Москвы