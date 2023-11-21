В Кириллов передали на хранение костюмы из фильмов Досталя

21.11.2023
В Кирилло-Белозерский музей-заповедник переданы на вечное хранение уникальные костюмы из фильмов режиссера Николая Досталя «Раскол», «Монах и бес», сообщает ТАСС.
Отмечается, что указанные фильмы получили премии «Ника», «Золотой орел», призы «За лучшую режиссуру».
«"Монах и бес" стал последней работой кинорежиссера, сценариста и актера Николая Досталя — народный артист России умер в январе этого года», — приводит агентство слова представителя музея.
Сообщается, что художником по костюмам в фильмах Досталя выступила его супруга Евгения Досталь.
В музее коллекция костюмов к фильму «Раскол» начала пополняться с 2013 года. В 2012 году в Кириллове прошла выставка Досталя «Из XXI в XVII век. История и костюм».
Фото: t.me/olga_b_lyubimova