В Кириллов передали на хранение костюмы из фильмов Досталя

Отмечается, что указанные фильмы получили премии «Ника», «Золотой орел», призы «За лучшую режиссуру».«"Монах и бес" стал последней работой кинорежиссера, сценариста и актера Николая Досталя — народный артист России умер в январе этого года», — приводит агентство слова представителя музея.Сообщается, что художником по костюмам в фильмах Досталя выступила его супруга Евгения Досталь.В музее коллекция костюмов к фильму «Раскол» начала пополняться с 2013 года. В 2012 году в Кириллове прошла выставка Досталя «Из XXI в XVII век. История и костюм».