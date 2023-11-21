Ольга Любимова встретилась с участниками программы «Мастерская новых медиа»

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с участниками образовательной программы «Мастерская новых медиа». Об этом министр сообщила в своем Telegram-канале.



«Сегодня стартовал завершающий модуль обучения потока "Стратегические коммуникации". Специалисты будут работать по направлениям: место молодежи в будущем России, достижения страны и инфраструктурное развитие новых регионов», — указано в сообщении.



Глава Минкультуры отметила, что творческие проекты являются важным инструментом взаимодействия со зрителями и профессиональным сообществом, и в этой задаче помогают в том числе выпускники Мастерской.



«Участники потока — 80 специалистов в области медиа, продюсеров, сценаристов, режиссеров и журналистов со всей страны. Поговорили о мерах поддержки молодых талантов, региональном кинематографе, творческом образовании, авторских, семейных и детских фильмах», — сообщила министр.



Ольга Любимова выразила уверенность в том, что обучение в «Мастерской новых медиа» даст каждому новый импульс в работе, вдохновит на интересные проекты и решения. Министр пожелала успехов участникам образовательной программы.









Фото:t.me/olga_b_lyubimova