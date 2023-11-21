В Крыму на месте лагеря «Картофельный городок» открыли музей

В Крыму открылся музей памяти узников концлагеря для военнопленных «Картофельный городок».



Об этом сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале.



По словам руководителя, музей открыт в здании, расположенном рядом с мемориальным сквером на месте лагеря для военнопленных «Картофельный городок». В музее представлено порядка 150 экспонатов, в том числе предметы, переданные историками и родственниками военнопленных.



Владимир Константинов рассказал, что одним из инициаторов создания музея стал Виктор Кисиленко — сын узника «Картофельного городка».



В лагере «Картофельный городок» во время оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны узников держали под открытым небом. В лагере в период с ноября 1941 по 1942 погибли более 6 тысяч человек.









Фото: t.me/va_konstantinov











