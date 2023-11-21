В Кемерове наградили лауреатов премии «Музыкальное сердце театра»

В Кемерове прошла торжественная церемония вручения премии «Музыкальное сердце театра».



Мероприятие прошло 20 ноября на сцене Театрального зала Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусства, рассказали организаторы.



События фестиваля проходили в течение десяти дней в трех городах Кузбасса — Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.



Гостями и участниками события стали Максим Дунаевский, Ким Брейтбург, Александр Пантыкин, Сергей Сашин, Дмитрий Калантаров, Светлана Горшкова, Виктор Минков, Виктор Крамер, Евгений Загот, Николай Новичков, Сергей Алексеев, Ирина Калягина, Гедиминас Таранда,Сусанна Цирюк, Карина Вартанова, Дмитрий Колдун и другие.



Организаторы отметили, что в этом году награда конкурса — статуэтка — была изготовлена из черного вулканического стекла, символизирующего природные богатства региона.



Лауреатами премии в этом году стали в номинации «Лучшая пьеса (автор/перевод)» Нонна Кротова («А зори здесь тихие», Омский государственный музыкальный театр); «Лучший текст песен (автор / перевод)» — Евгений Муравьев («В джазе только девушки», Оренбургский государственный областной театр музыкальной комедии); «Лучшая музыка (композитор)» — Максим Дунаевский — «Любовь. Чума. Верона», Музыкально-драматический театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта (Санкт-Петербург); «Лучший дирижер» — Юрий Крылов («Маскарад», Свердловский академический театр музыкальной комедии (Екатеринбург); «Лучший музыкальный руководитель» — Валерия Брейтбург («Служебный роман», Нижегородский театр «Комедiя»); Лучший режиссер" — Виктор Крамер («Авлабар, или Новая Ханума», Московский Художественный театр им. А.П. Чехова); «Лучший продюсер» — Софья Стрейзанд («Дама Пик», Творческий центр продвижения театра и кино «Глас Муз» (Санкт-Петербург); «Лучший спектакль» («Авлабар, или Новая Ханума», Московский Художественный театр им. А.П. Чехова) и другие.



Гран-при за выдающиеся творческие достижения получил композитор Александр Колкер. Спектакль «Призрак замка Кентервиль» удостоен премии зрительских симпатий. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев награжден «Премией за поддержку».



Проект «Музыкальное сердце театра» реализован при поддержке Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив и правительства Кузбасса.









Фото: пресс-служба премии "Музыкальное сердце театра"