В Австрии выставили на продажу дом, в котором был закончен «Реквием» Моцарта

Объект выставлен на продажу торговым домом Sotheby’s.Замок был построен в 1130 году, он принадлежал графу Францу фон Вальзеггу, который заказал траурную заупокойную мессу Моцарту для исполнения в память о своей супруге Анне фон Фламберг, которая скончалась в феврале 1791 года.«Реквием» — одно из наиболее известных произведений Моцарта и считается одним из важнейших творений композитора, который работал над ним вплоть до своей кончины.