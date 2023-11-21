В Австрии выставили на продажу дом, в котором был закончен «Реквием» Моцарта

21.11.2023
В Австрии выставили на продажу замок Ступпах, в котором, по утверждениям экспертов, после смерти Вольфганга Амадея Моцарта была завершена работа над неоконченным «Реквиемом» композитора, передает ТАСС.
Объект выставлен на продажу торговым домом Sotheby’s.
Замок был построен в 1130 году, он принадлежал графу Францу фон Вальзеггу, который заказал траурную заупокойную мессу Моцарту для исполнения в память о своей супруге Анне фон Фламберг, которая скончалась в феврале 1791 года.
«Реквием» — одно из наиболее известных произведений Моцарта и считается одним из важнейших творений композитора, который работал над ним вплоть до своей кончины.
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