Более двух тысяч зрителей собрал фестиваль «Вселенная орган» в Красноярске

21.11.2023
В Красноярской филармонии в 15 раз прошел фестиваль «Вселенная орган».
Мероприятие проходило с 12 октября по 17 ноября в Органном зале Красноярской филармонии, сообщают организаторы. Отмечается, что гостями фестиваля стали более 2 тысяч зрителей.
В течение месяца проходили концерты в сопровождении саксофона, волынки, лютни, гобоя, ирландского вистла, кельтской арфы. Участие в фестивале принимали лауреаты международных конкурсов, именитые музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга Тюмени, Томска, Новосибирска.
Открыл фестиваль концерт группы Classy Jazz под управлением Олега Матвеева. Музыканты исполнили классические джазовые хиты, разножанровые композиции.
В завершение фестиваля состоялся концерт Красноярского камерного хора и Федора Морозова.
Фото: пресс-служба Красноярской филармонии