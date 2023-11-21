Более двух тысяч зрителей собрал фестиваль «Вселенная орган» в Красноярске

В Красноярской филармонии в 15 раз прошел фестиваль «Вселенная орган».



Мероприятие проходило с 12 октября по 17 ноября в Органном зале Красноярской филармонии, сообщают организаторы. Отмечается, что гостями фестиваля стали более 2 тысяч зрителей.



В течение месяца проходили концерты в сопровождении саксофона, волынки, лютни, гобоя, ирландского вистла, кельтской арфы. Участие в фестивале принимали лауреаты международных конкурсов, именитые музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга Тюмени, Томска, Новосибирска.



Открыл фестиваль концерт группы Classy Jazz под управлением Олега Матвеева. Музыканты исполнили классические джазовые хиты, разножанровые композиции.



В завершение фестиваля состоялся концерт Красноярского камерного хора и Федора Морозова.









Фото: пресс-служба Красноярской филармонии



