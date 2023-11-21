В Новосибирской консерватории завершился ремонт концертного зала

В Новосибирской государственной консерватории имени Глинки завершился длительный ремонт концертного зала, передает пресс-служба учреждения.



Сроки запуска большого концертного зала консерватории неоднократно переносились. В ходе ремонта в зале было установлено новое световое оборудование, закончен первый этап реконструкции органа, которую проводили специалисты немецкой фирмы «Зауэр».



«Один из ведущих творческих вузов России в результате масштабных реставрационных работ получил современную концертную площадку и комфортабельный зрительный зал, вмещающий 321 место в партере и на балконе», — говорится в сообщении.



По словам руководителя консерватории, заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Стародубцева, концепция работы большого концертного зала связана с его развитием как центра молодежного классического искусства, с увеличением объема практической деятельности студентов с целью повышения эффективности образовательного процесса.



«Чем больше практики на сцене будет у студентов, тем интенсивнее будет их профессиональный рост. Одна из наших основных задач — объединение в совместных проектах творчества студентов и ведущих мастеров исполнительского искусства», — рассказал руководитель.



В консерватории добавили, что пианист Денис Мацуев дал высокую оценку акустическим характеристикам обновленного зала. Музыкант посетил консерваторию в октябре по приглашению руководителя учреждения.



Световое оборудование, которое установлено в зале, является одним из лучших в России, отметили в пресс-службе.