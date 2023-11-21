Представлен финальный рекламный ролик фильма «Наполеон»

В Сети появился финальный трейлер исторического фильма «Наполеон».
Видео размещено на YouTube
-канале студии Sony Pictures Entertainment.
Главные роли в фильме Ридли Скотта сыграли Хоакин Феникс, Ванесса Кирби и Тахар Рахим. Автором сценария выступил Дэвид Скарпа. Картина рассказывает о восхождении к славе и власти французского офицера Наполеона Бонапарта.
Съемки фильма стартовали в январе 2022 года. Мировая премьера фильма запланирована на 22 ноября. Картина выйдет также на американской стриминговой платформе Apple TV+.
Фото: кадр из фильма "Наполеон"