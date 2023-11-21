Роскино подписало Меморандум о сотрудничестве с госкиноцентром Киргизии

21.11.2023

Роскино подписало Меморандум о сотрудничестве с госкиноцентром Киргизии
Роскино и Государственный киноцентр «Кыргызтасмасы» подписали Меморандум о сотрудничестве.

Документ был подписан в рамках первого Бишкекского международного кинофестиваля.

Меморандум предполагает развитие сотрудничества в области киноиндустрии Кыргызской Республики и России, реализацию совместных проектов в сфере продвижения национальных фильмов, кинопроизводства, образования, других направлений.

Соглашение подписали директор Государственного киноцентра «Кыргызтасмасы» Талантбек Толобеков и советник генерального директора по развитию и управлению бизнес-процессами Роскино Римма Сачунова.

Ранее Роскино подписало Меморандумы о сотрудничестве с Таджикистаном, Ираном, Узбекистаном.


Фото: Pixabay.com