В Баку пройдут «Петербургские театральные сезоны»

В Баку пройдет XVII ежегодный кросскультурный фестиваль «Петербургские театральные сезоны».



Мероприятие пройдет при участии четырех театров, передает пресс-служба фестиваля.



«Петербургские театральные сезоны» пройдут в рамках Года Гейдара Алиева. Мероприятие проводится при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга, Министерства культуры Азербайджанской Республики, представительства Россотрудничества в Азербайджане.



В рамках фестиваля пройдут показы двух спектаклей по пьесам Александра Островского от театров «Приют комедианта» и «Балтийский дом»: «Женитьба Бальзаминова» режиссера Александра Исакова и «Волки и овцы» Анджея Бубеня. Академический театр имени Веры Комиссаржевской представит спектакль Александра Баргмана «Ночь Гельвера». Для юных зрителей пройдет показ спектакля «Аленький цветочек» Театра «Кукольный формат» режиссера Анны Викторовой.



Фестиваль проводится в целях налаживания и развития культурных связей между Петербургом и другими городами и арт-центрами по всему миру.









Фото: Pixabay.com