Гастроли Башкирского драмтеатра имени Гафури прошли в Казани

Гастроли Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури прошли в Казани. Об этом сообщил «Башинформ».





Гастроли закончились 19 ноября. Артисты и сотрудники драмтеатра удостоились правительственных наград Татарстана за вклад в развитие культуры.





Выступления прошли с аншлагом. Польный зал бурными аплодисментами встречал башкирских артистов каждый вечер. За шесть дней коллектив сыграл 11 спектаклей на сцене камаловского театра, представил три выездных постановки «Внутри меня цунами». Также в программу вошла творческая встреча в культурном центре «Залесный». В финале гастролей состоялся показ музыкальной комедии «Кодаса» Айрата Абушахманова.





Награды за вклад в развитие культуры вручил замминистра культуры республики Дамир Натфуллин.





«Большое спасибо нашим коллегам! Пусть дружба между двумя театрами будет долгой», — отметили в Башдраме.





В театре добавили, что скоро коллеги из Татарстана приедут с гастролями в Уфу. Это стало традицией двух коллективов, которая повторяется каждые два года.









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