Театр имени Ленсовета выпустил фильм к своему 90-летнему юбилею

Театр имени Ленсовета отпраздновал 90-летний юбилей 19 ноября. В связи с этим творческий коллектив создал фильм «Нам 90», сообщила пресс-служба учреждения.





Картина является короткой ретроспективой истории театра.





«От 19 ноября 1933 — к 19 ноября 2023. От Исаака Кролля — к Николаю Акимову, сквозь эпоху Игоря Владимирова — через период Владислава Пази, через поиски и открытия Юрия Бутусова — к нашему «сегодня»: к театру для всех, к репертуару, в котором современность встречается с классико», — говорится в сообщении пресс-службы.





Театральный коллектив в своем обращении поблагодарил зрителей и пообещал в будущем «немало свершений».





Ранее губернатор города Александр Беглов поздравил Театр имени Ленсовета с юбилеем. Он вручил художественному руководителю Ларисе Луппиан знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Губернатор также вручил театру сертификат номиналом 90 миллионов рублей. Директор Валерий Градковский уточнил, что средства будут направлены на обновление оборудования.









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