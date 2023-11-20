Фильм «Капитан Марвел 2» побил антирекорд студии Marvel

Фильм про супергероинь «Капитан Марвел 2» показал рекорд по падению кассовых сборов на вторую неделю проката среди всех проектов Marvel. Об этом информирует Variety.





Сборы «Капитана Марвел 2» упали на 79% по сравнению с показателями в начале проката. Во вторые выходные фильм собрал 10,2 миллиона долларов. Всего доход картины в мире составляет 161 миллион долларов. Фильм может стать худшим проектом для киностудии Marvel.





Прошлый антирекорд по сборам показал кинокомикс «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Фильм вышел на экраны в феврале 2023 года. Во вторую неделю проката картина собрала на 69,7% меньше, чем в первую. Тогда об антирекорде писал The Hollywood Reporter.





Среди возможных причин такого результата нового «Капитана Марвел» авторы Variety называют усталость зрителя от супергероев, а также длительную забастовку актерского профсоюза. Ситуация в Голливуде помешала исполнителям главных ролей заранее продвигать фильм.









Фото: YouTube