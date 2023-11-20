Пианист из Новосибирска победил в конкурсе International Piano competition 2023

Пианист из Новосибирска победил в конкурсе International Piano competition 2023

20.11.2023

Пианист Герман Уколов одержал победу на международном конкурсе музыкантов International Piano competition 2023. Об этом говорится в публикации на сайте Новосибирской филармонии.

Жюри международного конкурса присудило Герману Уколову Первую премию. Стоит отметить, что пианист принял участие от Новосибирска.

Судьями конкурса стали музыканты из Сербии, Англии, Португалии и Хорватии. Отбор проходил в удаленном формате. Так, новосибирец представил видеозапись своего выступления. Пианист исполнил фортепианный концерт Рахманинова.

Ранее участники из России победили в Международном конкурсе детской авторской песни. «Наше поколение» является аналогом «Детского Евровидения». Победителями также стали участники из Китая.


Фото: Pixabay.com