Пианист из Новосибирска победил в конкурсе International Piano competition 2023

Пианист Герман Уколов одержал победу на международном конкурсе музыкантов International Piano competition 2023. Об этом говорится в публикации на сайте Новосибирской филармонии.





Жюри международного конкурса присудило Герману Уколову Первую премию. Стоит отметить, что пианист принял участие от Новосибирска.





Судьями конкурса стали музыканты из Сербии, Англии, Португалии и Хорватии. Отбор проходил в удаленном формате. Так, новосибирец представил видеозапись своего выступления. Пианист исполнил фортепианный концерт Рахманинова.





Ранее участники из России победили в Международном конкурсе детской авторской песни. «Наше поколение» является аналогом «Детского Евровидения». Победителями также стали участники из Китая.









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