Дмитрий Отяковский станет режиссером Хабаровского краевого академического музыкального театра

20.11.2023

Дмитрий Отяковский станет режиссером Хабаровского краевого академического музыкального театра
Дмитрий Отяковский назначен режиссером Хабаровского краевого академического музыкального театра. Коллеги пожелали ему успехов и плодотворного сотрудничества.

По данным kp.ru, режиссер является лауреатом многих международных и российских конкурсов. В театре отметили, что Отяковский окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова, а также ГИТИС.

Режиссер уже работал с театральным коллективом. Именно Отяковскому принадлежит постановка мюзикла-блокбастером.

«Огромное спасибо за доверие министру культуры Хабаровского края Юрию Ермошкину, директору театра Татьяне Абазовской и, конечно же, художественному руководителю - Никите Туранову, который стал инициатором моего назначения», — выразил благодарность режиссер.

Отяковский также верит, что его ждет много интересной работы с талантливыми и творчески отзывчивыми артистами театра.


Фото: Pixabay.com