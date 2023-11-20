Дмитрий Отяковский станет режиссером Хабаровского краевого академического музыкального театра

Дмитрий Отяковский назначен режиссером Хабаровского краевого академического музыкального театра. Коллеги пожелали ему успехов и плодотворного сотрудничества.





По данным kp.ru, режиссер является лауреатом многих международных и российских конкурсов. В театре отметили, что Отяковский окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова, а также ГИТИС.





Режиссер уже работал с театральным коллективом. Именно Отяковскому принадлежит постановка мюзикла-блокбастером.





«Огромное спасибо за доверие министру культуры Хабаровского края Юрию Ермошкину, директору театра Татьяне Абазовской и, конечно же, художественному руководителю - Никите Туранову, который стал инициатором моего назначения», — выразил благодарность режиссер.





Отяковский также верит, что его ждет много интересной работы с талантливыми и творчески отзывчивыми артистами театра.









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