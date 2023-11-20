Регистрация на фестиваль документального кино «Линия фронта» открылась в Ростове

Регистрация на Международный фестиваль документального кино и медиапроектов «Линия фронта» стартовала в Ростове-на-Дону. Мероприятия начнутся 28 ноября.





Показы и события фестиваля пройдут до 1 декабря включительно, отмечает портал Don24.Ru





«Все показы, встречи с авторами и мастер-классы – бесплатные, однако мы просим зрителей предварительно зарегистрироваться на сеанс, чтобы всем желающим хватило мест», — уточнили организаторы.





Конкурсные работы представят в кинотеатре «Горизонт Cinema & Emotion». Сеансы будут начинаться с 10 утра. В программу показов вошли фильм «Военкоры 2: «Птичник» и «Оля-молодец», короткометражка «Солдаты искусства», телепрограммы «На позициях СВО», «Владо Зрнич. Россия и Сербия. Две страны в одно сердце» и «Узнаваемое НАТО: свидетельства из Донбасса».





Также в программу вошли мастер-классы по работе в боевых условиях от военкоров и по режиссуре документального кино в ходе спецоперации. На рассмотрение организаторам поступило более 120 документальных лент, созданных в США, Германии, Сербии и Черногории, Белоруссии и Узбекистане.









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