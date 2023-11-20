Более 20 авторов попали в шорт-лист литературной премии имени Фазиля Искандера

Международная литературная премия имени Фазиля Искандера огласила шорт-лист авторов, претендующих на награду. В него попали более 20 литераторов, сообщил Русский ПЕН-центр, учредивший конкурс.





По данным ТАСС , победителей определят в номинациях «Художественная проза», «Поэзия», «Детская и подростковая литература», «Киносценарий и драматургия». В этом сезоне организаторам поступило более 190 заявок из разных российских регионов и других стран.





«Среди финалистов премии как именитые, так и только набирающие высоту литераторы, такие как: Наталья Ахпашева, Мария Затонская, Камиль Зиганшин, Сергей Золотарев, Анатолий Ким, Лидия Кудрявцева, Алексей Небыков, Миясат Муслимова, Роман Сенчин, Евгений Чигрин, Ибрагим Чкадуа, Наталья Шор и другие», — рассказали в Русском ПЕН-центре.





В состав жюри премии вошли Евгений Попов, Герман Власов, Евгения Декина, Борис Евсеев, Лола Звонарева и Марина Кудимова. Вручение наград в четырех номинациях состоится во второй половине декабря.









Фото: Pixabay.com