Постановка МХТ имени Чехова стала победителем на фестивале «Музыкальное сердце театра»

Постановка «Авлабар, или Новая Ханума» МХТ имени Чехова стала лучшим спектаклем на премии и фестивале «Музыкальное сердце театра – 2023». Награждение состоялось в Кемерове.





По данным ТАСС , победителя в номинации «Лучший спектакль года» представила министр культуры Самарской области Ирина Калягина. Президент фестиваля, композитор, народный артист России Максим Дунаевский признался, что не увидел постановку вживую.





«Мне в голову не пришло идти смотреть мюзикл в МХТ, честно скажу. Я думал, что должен быть музыкальный театр. Это удивительно, что во многих номинациях побеждают театры разного профиля», — поделился он.





По словам Дунаевского, это говорит о том, что многие театры сейчас «подвергнуты заболеванию» под названием мюзикл.





В номинации «Лучший спектакль для детей и подростков» отметили «Кошку, которая гуляла сама по себе». Постановку представил Донецкий республиканский академический молодежный театр. Приз зрительских симпатий достался Музыкальному театру Кузбасса имени Боброва со спектаклем «Призрак замка Кентервиль».









Фото: АГН МОСКВА