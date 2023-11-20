Постановка МХТ имени Чехова стала победителем на фестивале «Музыкальное сердце театра»

20.11.2023

Постановка МХТ имени Чехова стала победителем на фестивале «Музыкальное сердце театра»
Постановка «Авлабар, или Новая Ханума» МХТ имени Чехова стала лучшим спектаклем на премии и фестивале «Музыкальное сердце театра – 2023». Награждение состоялось в Кемерове.

По данным ТАСС, победителя в номинации «Лучший спектакль года» представила министр культуры Самарской области Ирина Калягина. Президент фестиваля, композитор, народный артист России Максим Дунаевский признался, что не увидел постановку вживую.

«Мне в голову не пришло идти смотреть мюзикл в МХТ, честно скажу. Я думал, что должен быть музыкальный театр. Это удивительно, что во многих номинациях побеждают театры разного профиля», — поделился он.

По словам Дунаевского, это говорит о том, что многие театры сейчас «подвергнуты заболеванию» под названием мюзикл.

В номинации «Лучший спектакль для детей и подростков» отметили «Кошку, которая гуляла сама по себе». Постановку представил Донецкий республиканский академический молодежный театр. Приз зрительских симпатий достался Музыкальному театру Кузбасса имени Боброва со спектаклем «Призрак замка Кентервиль».


Фото: АГН МОСКВА