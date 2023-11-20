Завершились съемки новой части фильма «Битлджус»

Завершился съемочный процесс фильма «Битлджус 2». Об этом сообщает CBS News.





По данным ряда зарубежных СМИ, съемки якобы завершились еще 17 ноября. Процесс смогли возобновить после завершения забастовок в США.





Главные роли в фильме сыграли Дженна Ортега и Майкл Китон. В «Битлджусе 2» также появятся Моника Беллуччи, Кэтрин О’Хара, Вайнона Райдер, Уильям Дефо и многие другие.





По словам режиссера Тима Бертона, в момент начала забастовки в Голливуде фильм был готов на 99%. Напомним, первый «Битлджус» вышел в мировой прокат к 1988-м. Тогда черная комедия получила положительные отзывы от зрителей и кинокритиков.





Премьера нового «Битлджуса» запланирована на 6 сентября 2024 года. Дата выхода фильма в России пока не известна.









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