Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» 2024 года пройдет в Самарской области. Об этом рассказала министр культуры региона Ирина Калягина на церемонии награждения победителей 2023-го.





По ее словам, Самара будет рада видеть участников фестиваля на своей гостеприимной земле.





«Постараемся поддерживать планку, которую создал Кузбасс. И я уверена, что мы с такой же прекрасной атмосферой, как здесь, проведем фестиваль», — цитирует Калягину ТАСС





Напомним, «Музыкальное сердце театра» является российской национальной премией и фестивалем в области театрального искусства. Проект учредили в 2005 году. Инициаторами выступили известные деятели искусства.





Несколько лет назад вручение премии приостановилось. Однако в 2021 году после долгого перерыва фестиваль был представлен в новом формате. Место проведения мероприятия стало меняться. В этом году фестиваль прошел с 10 по 20 ноября при поддержке Минкультуры России, ПФКИ и правительства Кузбасса.









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