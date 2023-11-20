В Петербурге начались съемки фильма с Нагиевым «Папу маме заверните»

Съемки семейной комедии «Папу маме заверните» стартовали в Санкт-Петербурге. Главные роли исполнят Катерина Шпица и Дмитрий Нагиев.





По сюжету дочка учительницы растет без отца и решает порадовать мать, исполнив ее заветное желание – ужин с любимым актером. Однако перед героиней встает проблема: стоимость подарка обойдется в сумму с пятью нулями.





В фильме также сыграют Виталия Корниенко, Роман Попов, Михаил Тарабукин, Олег Тактаров, Сергей Астахов, Анна Хилькевич и многие другие. Съемочный процесс развернулся в исторических локациях Петербурга. Зрители могут посмотреть комедию на большом экране в декабре 2024 года.





Режиссером и генпродюсером фильма стал Иван Архипов. Производством занимается «Кинокомпания Инферно».









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