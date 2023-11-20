Ольга Любимова рассказала о выставочных планах трех музеев России

Руководители Музеев Московского Кремля, Петергофа и Царского Села представили выставочные планы на будущий год. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова.





Музеи Московского Кремля запланировали десять проектов. Среди них – экспозиция «Русское застолье. От царского пира до правительственного приема» в Национальном музее Китая в Пекине.





«Знаковым событием станет совместная с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником выставка «Русский феникс. Суздальская земля» к 1000-летию города», — поделилась министр в Telegram-канале





Многолетний цикл экспозиций в Музее истории Дальнего Востока продолжит проект «Мир Фаберже», добавила Ольга Любимова.





Музей-заповедник «Петергоф» готовит более 30 проектов. Главным событием станет открытие Верхнего сада после масштабной реставрации. В планах также выставка-инсталляция к 80-летию Великой Победы, фестиваль «Игорь Стравинской» совместно с Мариинским театром, интерактивная выставка-игра по мотивам сказок Пушкина в новых регионах.





ГМЗ «Царское Село» готовит 19 экспозиций. Среди них – «Поэт и царь» к 225-летию А.С. Пушкина вместе с Всероссийским музеем Пушкина, а также военно-исторический фестиваль «Великая война. 1914» к 110-летию с начала Первой мировой.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой