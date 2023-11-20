Вышли первые кадры фильма-расследования «Право на выстрел»

Вышел премьерный ролик к фильму-расследованию «Право на выстрел». Режиссер картины – Родион Чепель, а его соавтор – Григорий Туманов.





Документальный фильм изучает вопрос оборота гражданского оружия. Премьера проекта состоится 24 ноября на KION. Производством фильма занимался онлайн-кинотеатр и студия «Амурские волны».





Документалист Родион Чепель и его соавтор Григорий Туманов погружаются в разные сферы, которые связаны с незаконным оборотом. Создатели также разбирают истории, где роковую роль сыграло охотничье, травматическое и самодельное оружие. Среди них – случай 2020 года. Тогда житель поселка Елатьма расстрелял компанию молодых людей, ожидающих такси. Преступник получил пожизненное заключение.





«Почему люди это делают и где они берут оружие — главные вопросы документального фильма», — гласит сообщение пресс-службы проекта.





Режиссер Родион Чепель отметил, что «Право на выстрел» является не просто повествованием, а экспериментом. Создатель выразил надежду на то, что картина вызовет отклик у зрителей и подтолкнет к началу общественной дискуссии на эту сложную тему.





Соавтор Григорий Туманов признался, совместное исследование стало для него попыткой разобраться в вопросе и понять, как российский мужчина воспринимает право на оружие и какая у этого есть темная сторона.









Фото: Кадр из фильма «Право на выстрел»