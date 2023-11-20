Фестиваль «Душа баяна» охватил 42 российских региона в 2023 году

Всероссийский музыкальный фестиваль «Душа баяна» в 2023 году охватил 42 региона страны и прошел в пяти федеральных округах. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель и основатель проекта, заслуженный артист России Сергей Войтенко.





Фестиваль закончится 25 ноября гала-концертом на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».





«География фестиваля в этом году широкая. <…> По-большому счету, вся страна участвует», — поделился Войтенко.





По его словам, фестиваль поднимает народную и национальную культуру во всей России. Заслуженный артист отметил, что в 2023 году смотр проходит в Уральском, Северо-Кавказском, Южном, Северо-Западном и Центральном федеральных округах.









Фото: YouTube