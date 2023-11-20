Представители стран СНГ обсудили учреждение кинофестиваля Содружества

Представители стран — участниц СНГ обсудили учреждение кинофестиваля Содружества в рамках онлайн-конференции. Об этом рассказали в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.





В штаб-квартире Содружества 20 ноября прошло заседание рабочей группы по кинематографии государств — участников СНГ. Участники встретились в режиме видео-конференц-связи. На обсуждении присутствовали представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.





«В ходе встречи были обсуждены возможности реализации инициативы Республики Казахстан об учреждении кинофестиваля с присуждением специальной премии», — уточнили в пресс-службе.





Замминистра культуры Белоруссии Сергей Саракач рассказал агентству «БелТА», что Минск поддерживает такое решение. Однако, по его словам, есть ряд вопросов по проведению кинофестиваля. В ближайшее время они будут обсуждаться на более высоком уровне, уточнил Саракач.





В рамках заседания участники также подняли вопрос сотрудничества киноархивов государств — участников СНГ и взаимного использования кинематографического наследия.









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