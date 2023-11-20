Международный кинофестиваль Индии стартовал в Гоа с участием фильмов из России

Сотни картин из разных стран, включая Россию, покажут на 54-м Международном кинофестивале Индии, который стартовал в Гоа. Организаторы транслируют церемонию открытия в соцсетях.





Фильмом открытия стал британский триллер Catching Dust. На закрытии фестиваля покажут американскую биографическую спортивную драму The Featherweight. Кинофорум продлится до 28 ноября.





Россия представит картину режиссера Тины Баркалаи «Сказки Гофмана». В фильме сыграли Екатерина Вилкова, Евгений Цыганов, Максим Стоянов и Алексей Гуськов.





«Этот фильм посвящен женщинам всего мира. Я посвятила его своей маме. Для меня это очень важная и личная картина», — призналась режиссер в беседе с журналистами перед церемонией открытия.





В секции мирового кино от России также будут показаны детектив «Дополнительный урок» Анны Курбатовой и фильм «Туман» Наталии Гугуевой. Здесь же зрители увидят психологическую драму «Единица Монтевидео» Татьяны Лютаевой и «Праведника» Сергея Урсуляка.









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