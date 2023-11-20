Фильм «По щучьему велению» собрал более двух миллиардов рублей в прокате

Сборы фильма «По щучьему велению» превысили два миллиарда рублей. Киносказка заняла третье место в списке кассовых достижений 2023 года.





В пресс-службе телеканала «Россия» уточнили, что «По щучьему велению» стал восьмым отечественным фильмом, которому удалось преодолеть планку в два миллиарда. Картина удерживает лидерство по кассовым сборам четвертые выходные подряд.





Напомним, другими российскими картинами в «клубе двойных миллиардеров» стали «Последний богатырь. Корень зла», «Вызов», «Последний богатырь. Посланник тьмы», «Т-34», «Движение вверх», «Холоп» и «Чебурашка».





По сюжету, Емеля ловит говорящую щуку, которая в обмен на свободу предлагает исполнить три его желания. Главный герой приберег третье и намерен самостоятельно добиться руки царской дочери. Помогает ему в этом обернувшаяся девушкой Василисой щука.





В фильме сыграли Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров и многие другие. Производством занималась кинокомпания СТВ при поддержке телеканалов «Россия», СТС и Фонда кино.









Фото: Кадр из фильма «По щучьему велению»