Итальянский бас Ферруччо Фурланетто выступит на сцене Мариинского театра в Петербурге

Итальянский оперный певец Ферруччо Фурланетто выступит на Новой сцене Мариинского театра. Знаменитый бас исполнит партию Филиппа II в опере Джузеппе Верди «Дон Карлос».





В пресс-службе театра уточнили, что спектакль пройдет под управлением Валерия Гергиева. Ранее итальянский певец удостоился оперной премии «Онегин» в единственной номинации для иностранцев – «От России с любовью».





«Ферруччо Фурланетто многие годы связан с Мариинским театром. В 2004 году он стал первым европейским певцом, исполнившим партию Бориса Годунова на русском языке на мариинской сцене», — уточнили в пресс-службе.





В рамках своего приезда артист не только споет на итальянском, но и выступит в спектакле, который создали его соотечественники. Постановкой «Дон Карлос» в Мариинском занимались Джорджо Барберио Корсетти, Кристиан Тараборрелли и Анджела Бушеми.





Событие приурочено к 210-летию со дня рождения Верди. Также Ферруччо Фурланетто стал участником масштабного гала-концерта в Мариинском на церемонии чествования лауреатов VIII Национальной оперной премии «Онегин».









Фото: Минкультуры России