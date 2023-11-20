В Москве пройдет выездная сессия открытого лектория «Культура 2.0»

Выездная сессия открытого лектория «Культура 2.0» пройдет в Москве с 29 ноября по 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Российского фонда культуры.





В течение нескольких дней эксперты лектория будут проводить дискуссии, шоу-кейсы и мастер-классы. Одной из тем обсуждения станет вопрос «как искусство меняет облик города и влияет на качество жизни горожан». Эксперты также обсудят, зачем крупным коммерческим компаниями участвовать в соцпроектах, как музейные программы могут создавать позитивный социальный эффект, какие существуют актуальный форматы работы с подростками в учреждениях культуры и многое другое.





Организатором проекта является Общероссийская общественно-государственная организация «Российский фонд культуры». Лекторий откроется с дискуссии «Город и искусство». Участниками станут художник и основоположник паблик-арта в России Марина Звягинцева, куратор и продюсер Лиза Савина, куратор проектов АНО «Центр поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ»» Мария Туркина.





Второй день посвятят обсуждению актуальных форматов работы с подростковой аудиторией в культурных институциях и мастер-классам «Арт-медиация и инклюзия в культуре» и «Как учреждениям культуры маркировать рекламу в интернете?», а также дискуссии «Актуальность vs музей. Традиционность vs современность».





1 декабря пройдут шоу-кейсы, посвященные музеям. Все мероприятия будут транслироваться на видеоплатформе Leo Classics.









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