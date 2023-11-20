Стартовал второй сезон проекта «Никита в квартирах»

Второй сезон культурного проекта «Никита в квартирах» начался 20 ноября. В новых выпусках зрители увидят музеи Майи Плисецкой, Михаила Лермонтова и Михаила Булгакова.





Ведет шоу блогер Никита Тау, студент театрального училища имени Щукина. В своей манере он делится со зрителями тем, что нельзя прочесть в обычном путеводителе или учебнике.





Первый эпизод второго сезона вышел в понедельник, 20 ноября. Стоит отметить, что в этот день отмечается 98-летие со дня рождения легенды русского балета Майи Плисецкой. В новом сезоне зрители побывают в ее музее-квартире.





«Экскурсия по дому-музею М. Ю. Лермонтова раскроет еще больше секретов русского поэта», — поделился руководитель учреждения Сергей Шаулов.





Зрители также побывают в музее Булгакова. Смотреть выпуски шоу можно в официальных сообществах блогера и музеев «ВКонтакте».









Фото: Пресс-служба проекта «Никита в квартирах»