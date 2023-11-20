В Петербурге представили проект «Письма из Ленинграда»

«Письма из Ленинграда» — совместный проект Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и «Парламентской газеты».По словам главного редактора издания Александра Коренникова, проект позволит каждому познакомиться с блокадными письмами из фондов музея, узнать о дальнейшей судьбе их авторов. В рамках проекта в каждом номере издания размещается то или иное письмо времен блокады.На сайте издания доступны также иллюстративные материалы из фондов музея — открытки, плакаты, зарисовки, можно узнать о дальнейшей судьбе авторов письма, рассказал главред.Проект продлится до 27 января 2024 года, когда будет отмечаться 80-летие полного снятия фашистской блокады Ленинграда.Александр Коренников выразил надежду на то, что проект будет осуществляться и после знаменательной даты.«Я считаю, что этот проект крайне необходим нашему городу. Нужно, чтобы историю блокады знали, и знали не только наши дети и внуки, чтобы во всем мире понимали, что здесь было. Об этом надо рассказывать не скупыми фразами, не сухими цифрами, которыми мы всегда оперируем, а именно таким вот голосом человека, пережившего блокаду», — сказал главный редактор.