Появились первые кадры российского сериала «Цифровой код»

Премьера сериала запланирована на 23 ноября.
В программу фестиваля войдут фильмы, снятые режиссерами-документалистами в зоне СВО.
После анализа материалов из реестров Роскомнадзор будет блокировать пиратские сервисы с запрещенными...
О кончине писательницы в своем Telegram-канале сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петер...
Мероприятие организовано Роскино при поддержке Министерства культуры России.
Премьера сериала запланирована на 23 ноября.
В программу фестиваля войдут фильмы, снятые режиссерами-документалистами в зоне СВО.
После анализа материалов из реестров Роскомнадзор будет блокировать пиратские сервисы с запрещенными...
О кончине писательницы в своем Telegram-канале сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петер...
Мероприятие организовано Роскино при поддержке Министерства культуры России.
Масштабная опера-эпопея трижды прозвучит на Новой сцене Мариинского театра.
По словам продюсера картины Сарика Андреасяна, проект представляет собой трогательную историю о людя...
Итоги поэтической премии им. Владимира Высоцкого станут известны 26 января.
По словам продюсера, концепция конкурса у него была готова еще в начале этого года.
Церемония состоится 28 ноября в мультикультурном пространстве Community Moscow.
Церемония награждения прошла на Исторической сцене Мариинского театра 19 ноября.
В экспозиции представлены памятники из коллекции одного из основателей Исторического музея, графа Ал...
Джамала (Джамаладинова Сусана Алимовна) разыскивается по одной из статей Уголовного кодекса России.
На пополнение в семье намекнула супруга артиста, певица и актриса Сьюки Уотерхаус.
Образовательный проект запущен Русским музыкальным обществом и Культурным центром Елены Образцовой.
В основу сюжета фильма «По щучьему велению» легла классическая сказка про Емелю.
Алексей Учитель считает, что сценарное дело в России нуждается в своем «среднем классе».
Среди них Китай, партнеры России по СНГ, ШОС и БРИКС....
Посетители экспозиции могут узнать больше о творчестве мастеров, которые работали над развитием наци...
К проекту присоединились новые артисты.
20.11.2023