Появились первые кадры российского сериала «Цифровой код»

20.11.2023

Появились первые кадры российского сериала «Цифровой код»
Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер сериала «Цифровой код».

Детективный сериал расскажет о борьбе сотрудников правоохранительных органов с таинственной криминальной организацией, которая создала приложение, распространяющееся как вирус. В приложении подростки зарабатывают деньги, совершая дерзкие убийства. Жертв выбирает руководитель организации — неуловимая Девушка в Красном.

В актерский состав проекта вошли Кирилл Жандаров, Полина Гухман, Раиса Рязанова, Анна Чурина, Елена Захарова, Максим Карушев, Карина Мишулина.

Режиссером сериала выступил Александр Люман.

Премьера сериала запланирована на 23 ноября.