В Новосибирске впервые пройдет фестиваль «Кино на службе Отечеству»

В Новосибирске впервые пройдет кинофестиваль «Кино на службе Отечеству», передает пресс-служба правительства региона.



В программу фестиваля войдут фильмы, снятые режиссерами-документалистами в зоне СВО.



Фестиваль пройдет с 22 по 24 ноября. В программу фестиваля войдут как показы, так и обсуждения фильмов, снятых в зоне СВО.



Отмечается, что фестиваль организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



«Мои фильмы всех примиряют. Мы снимаем бойцов на фронте, приезжаем в разные регионы страны и общаемся с родственниками, рассказываем о главных героях, которые каждый день отстаивают целостность нашей страны. Фронт важен и тыловой, и культурный, и горячий», — приводят в пресс-службе слова режиссера, поэтессы, руководителя культурных проектов Комитета семей воинов Отечества, главы оргкомитета фестиваля Олеси Шигиной.









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