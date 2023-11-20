Роскомнадзор будет блокировать пиратские сервисы за ЛГБТ-сцены

По информации издания, участники антипиратского меморандума, куда, помимо Роскомнадзора, вошел «Медиакоммуникационный союз» и правообладатели, реализовали новый механизм, комбинирующий информацию двух реестров: Единого реестра запрещенных материалов от Роскомнадзора и реестра от «Медиакоммуникационного союза», в котором представители легальных сервисов размещают ссылки на пиратский контент.Отмечается, что после анализа материалов из реестров Роскомнадзор будет блокировать пиратские сервисы с запрещенными материалами.