Роскомнадзор будет блокировать пиратские сервисы за ЛГБТ-сцены

20.11.2023

Роскомнадзор будет блокировать пиратские сервисы за ЛГБТ-сцены
Роскомнадзор в России планирует блокировать пиратские сервисы, содержащие ЛГБТ-сцены, передают «Ведомости».

По информации издания, участники антипиратского меморандума, куда, помимо Роскомнадзора, вошел «Медиакоммуникационный союз» и правообладатели, реализовали новый механизм, комбинирующий информацию двух реестров: Единого реестра запрещенных материалов от Роскомнадзора и реестра от «Медиакоммуникационного союза», в котором представители легальных сервисов размещают ссылки на пиратский контент.

Отмечается, что после анализа материалов из реестров Роскомнадзор будет блокировать пиратские сервисы с запрещенными материалами.


Фото: Pixabay.com