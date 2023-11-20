Скончалась писатель и правозащитник Нина Катерли

На 90-м году жизни умерла писатель, публицист и правозащитник Нина Катерли.



О кончине писательницы в своем Telegram-канале сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.



«У нас горе: умерла Нина Семеновна Катерли. Замечательный человек, писатель, антифашист, правозащитник. Много лет мы дружили. Светлая память. Мои соболезнования Елене Эфрос и другим родным и близким», — говорится в сообщении.



Нина Катерли большую часть жизни посвятила защите прав человека. Катерли — мать журналиста и правозащитника Елены Эфрос, бабушка театрального режиссера Евгении Беркович, которая находится под арестом по делу об оправдании терроризма за спектакль «Финист — Ясный сокол».









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