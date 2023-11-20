Дни сербского кино пройдут в Москве и Санкт-Петербурге

В Москве и Санкт-Петербурге пройдут Дни сербского кино, передает пресс-служба «Москино».



Мероприятие организовано Роскино при поддержке Министерства культуры России. Показы пройдут с 1 по 3 декабря. В программу мероприятия вошли пять современных сербских картин: шпионский триллер «Вера», драмы «Кристалл индиго», «Святая Параскева — крест в пустыне», комедия «Трехэтажная комедия», семейный фильм «Лето, когда я научилась летать».



Показы пройдут в кинотеатрах «Иллюзион», «Москино Музейный», «Москино Салют», «Ленфильм».



Отмечается, что показы пройдут при участии создателей фильмов.



Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Показы будут бесплатными, посетить их можно по предварительной регистрации.









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