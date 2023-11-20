Мариинский театр представит оперу Прокофьева в постановке Андрея Кончаловского

Фото: Валентин Барановский/пресс-служба Мариинского театра

Масштабная опера-эпопея трижды прозвучит на новой сцене Мариинского театра. Показы пройдут 25 ноября и дважды 26 ноября.Главные партии в постановке исполнят Наталья Павлова, Екатерина Савинкова, Анна Денисова, Владислав Куприянов, Евгений Акимов, Екатерина Сергеева, Михаил Кит, Глеб Перязев, Вячеслав Васильев и другие. За дирижерский пульт на всех трех показах встанет Валерий Гергиев.«В спектакле сменилось уже пять или шесть поколений певцов, и фактически каждому поколению мы давали возможность по-новому прочитать партии в этой громадной оперной партитуре. Для меня принципиально важно, чтобы в спектакле "Война и мир" появлялись молодые исполнители», — отметил Валерий Гергиев.В театре отметили, что кинематографический подход к опере сделал ее очень зрелищной, в спектакле задействованы сотни артистов. Спектакль сопровождает тысяча костюмов, 60 тонн декораций и несколько дней монтажа.