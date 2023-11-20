Объявлен шорт-лист первой поэтической премии им. Высоцкого в номинации «Авторская», сообщают организаторы премии.



Итоги поэтической премии им. Владимира Высоцкого станут известны 26 января. Церемония пройдет в Новосибирской государственной областной научной библиотеке в рамках VI Международного арт-фестиваля «Я только малость объясню в стихе»-2024.



Отмечается, что номинантами из длинного списка, включавшего 76 фамилий, стали 12 участников. В короткий список вошли Анна Олейникова (Волгоград), Яна Акулинина (п. Добринка, Липецкая обл.), Ольга Абатурова (Пермь), Anahit Galstyan (Армения), Екатерина Кудакова (Королёв), Виктория Соколовская (Беларусь, Полоцк), Полина Кондратенко (Санкт-Петербург), Александр Хохлов (Барнаул), Анна Кейс (Санкт-Петербург), Ната Володина (Москва), Леонид Негматов (Саратов), Оксана Рокова (Берёзовский, Кемеровская обл.).



Конкурсные работы оценивались тремя группами жюри по пять человек в каждой.











