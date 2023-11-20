Продюсер Максим Фадеев объявил о подготовке к запуску музыкальной премии «Евроазия»

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев объявил о подготовке к запуску международного музыкального конкурса «Евроазия».



«У меня есть договоренность о создании и проведении на территории Узбекистана международного фестиваля-конкурса "Евроазия", хозяйками которого станут три страны — Россия , Узбекистан и Турция», — написал продюсер в своем Telegram-канале.



По словам Фадеева, он будет представлять на фестивале Россию. Узбекистан на конкурсе представит Юлдуз Усманова, а Турцию — «самый, наверное, популярный там на сегодняшний день представитель творческой профессии». Фадеев выразил уверенность, что его имя «станет шоком для всех».



По словам продюсера, концепция конкурса у него была готова еще в начале этого года, он предлагал ее нескольким странам.



«Визуально "Евроазия" задумана как Международная музыкальная "Олимпиада". Проводить мы его будем ежегодно в августе. Штабы в трех странах уже начали работать по организации приема заявок от стран-участниц. И их уже много!» — рассказал Фадеев.



По его словам, заявки на участие в конкурсе поступили даже от тех стран, которые в отношении России демонстрируют «недружественную» политику.



«Что, как не музыка, должно объединять людей в наши дни? Уверен, что чем больше будет таких инициатив — тем лучше. Что останется надолго — покажет время», — заключил продюсер.









Фото: Malfa/YouTube