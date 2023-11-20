В Москве в 11-й раз пройдет вручение кинопремии «Событие года»





Фото: пресс-служба премии «Событие года»

Церемония состоится 28 ноября в мультикультурном пространстве Community Moscow.Организаторы премии сообщили, что в этом году вручение премии пройдет в атмосфере светского раута.Традиционно кинопремией будет отмечена работа артистов, режиссеров и продюсеров, чей вклад в развитие кинематографа признан не только редсоветом «КиноРепортера», но и зрителями. Событие пройдет при участии мэтров кино, журналистики, блогосферы, специальных гостей.«Как главный журнал о кино в России мы, конечно, освещаем новинки, профессиональные успехи отечественного кинематографа, делаем интервью со звездами и талантливыми молодыми артистами, но вместе с тем стараемся сформировать вокруг издания особую экосистему, элитарное кинокомьюнити, центром которого, конечно же, стала премия "Событие года". Она отражает главные тенденции и подсвечивает наиболее актуальные события индустрии», — отметила основатель и главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева.Обладателями премии в разные годы становились Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Дмитрий Нагиев, Константин Эрнст, Никита Кологривый, Александр Петров и другие.