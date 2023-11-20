В Петербурге назвали лауреатов оперной премии «Онегин»

В Санкт-Петербурге стали известны лауреаты оперной премии «Онегин».



Имена победителей были названы на церемонии, которая прошла на Исторической сцене Мариинского театра 19 ноября.



Премия за выдающийся вклад в развитие музыкального театра досталась маэстро Валерию Гергиеву.



В номинации «Примадонна» победительницей стала солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера» Лариса Костюк (партия Мадам Флоры в опере «Медиум»).



В категории «Мастер сцены» награда досталась солисту Новосибирского академического театра оперы и балета Алексею Зеленкову (партия Григория Грязного в «Царской невесте»).



Солистка Михайловского театра Светлана Москаленко (Адель в «Летучей мыши») и постановщики спектакля «Князь Игорь» в Донецком академическом театре оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко стали обладателями премии в номинации «Фаворит» (зрительское голосование).



В категории «Событие» получателем премии стал спектакль «Норма» в Московском академическом музыкальном театре имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко.



В категории «Состав» премией отмечены участники спектакля «Кармен» в постановке Нижегородского академического театра оперы и балета имени Александра Пушкина.



Игорь Морозов (партия Садко в одноименной опере в Башкирском государственном театре оперы и балета) победил в номинации «Гость». Премия в категории «Дебют женщины» досталась солистке МАМТ Полине Шароваровой. Шота Чибиров из «Геликон-оперы» получил награду в номинации «Дебют мужчины».









Фото: скриншот видео Mariinsky TV