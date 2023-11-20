В ГИМ откроется выставка с шедеврами древнего искусства Кипра

В Государственном историческом музее откроется выставка «Искусство древнего Кипра. Из собрания А.С. Уварова», передает пресс-служба музея.



Выставка откроется 22 ноября. В экспозиции представлены памятники из коллекции одного из основателей Исторического музея, графа Алексея Сергеевича Уварова. Выставка, рассказали в музее, дает полную картину развития кипрского искусства на протяжении двух тысячелетий.



Отмечается, что большинство памятников из коллекции ГИМ относится к первой половине II тысячелетия до н.э., а многие предметы относятся к шедеврам древнего искусства, в их числе редкий композитный сосуд, полихромный известняковый портрет молодой девушки и другие.



«Коллекция графа А.С. Уварова, переданная им Историческому музею, имеет неоспоримое историко-культурное и музейное значение. Представленные на выставке предметы демонстрируют искусство древнего Кипра, который во все времена находился на перекрестке важнейших торговых путей Средиземноморья и испытывал большое влияние Ближнего Востока, Греции и Северной Африки. Несмотря на важную роль культуры соседних стран, отличительной чертой кипрского искусства являются неповторимость и устойчивость местных традиций», — рассказал генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин.



В музее отметили, что выставка объединяет разнообразные по форме и декоративному оформлению керамические сосуды, терракотовые и известняковые статуэтки, посуду II тысячелетия до н.э. В музее добавили, что большинство предметов будут впервые представлены публике.









Фото: пресс-служба Государственного исторического музея







