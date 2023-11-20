МВД объявило в розыск народную певицу Украины Джамалу

Сообщается, что Джамала (Джамаладинова Сусана Алимовна) разыскивается по статье Уголовного кодекса России. По какой конкретно статье разыскивается артистка, не уточняется.Джамала является победительницей международного музыкального конкурса «Евровидение» 2016 года. В том же году певице было присуждено звание народной артистки Украины.Ранее суд в Москве признал украинскую телеведущую Марию Ефросинину виновной в «публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти». Женщина заочно приговорена к семи годам колонии общего режима.