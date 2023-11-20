Фильм «По щучьему велению» снова возглавил российский прокат

20.11.2023

Фильм «По щучьему велению» снова возглавил российский прокат
Российская картина «По щучьему велению» снова возглавила российский прокат.

Картина Александра Войтинского собрала 209 млн рублей за минувшие выходные. Данные по сборам предоставил портал kinobusiness.com.

В основу сюжета фильма «По щучьему велению» легла классическая сказка про Емелю, поймавшего говорящую щуку. Рыба предлагает Емеле исполнить три его желания. В фильме роли сыграли Никита Кологривый, Мила Ершова, Роман Мадянов, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Федор Лавров, Агриппина Стеклова и другие.

Вторую строчку рейтинга занял фильм «Моя ужасная сестра — 2» режиссера Александра Галибина. Фильм собрал 21,3 млн рублей. На третьем месте расположился франко-бельгийский фильм «Катастрофа» с результатом за выходные в 21 млн рублей.


Фото: кадр из фильма "По щучьему велению"