Большой объем новых кинопроектов в России провоцирует нехватку качественных идей, поэтому для улучшения сценариев фильмов и сериалов необходимо создание профессионального «среднего класса» среди сценаристов, считает народный артист России, режиссер Алексей Учитель, передает ТАСС.





«Мы сейчас идем по уникальному пути, нужно много продукции, много разного жанра и подхода. Удержать потенциального зрителя и прибавлять его, конечно, можно только за счет потрясающих идей и их воплощений», — сказал Алексей Учитель

в студии ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме «Россия».





Постановщик также затронул тему искусственного интеллекта в кинематографе, высказавшись за разумное применение нейросетей. Для редактирования сценариев, подбора объектов и предварительных набросков искусственный интеллект является подспорьем. Однако использование дипфейк-технологий при съемках фильмов и сериалов Учитель допускает лишь в тех случаях, «когда это драматургически обосновано».





Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.