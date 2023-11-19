Конкурс песни «Интервидение» поддержали уже многие страны

Телевизионный музыкальный конкурс «Интервидение», который может стать альтернативой «Евровидению», вызвал большой интерес среди участников IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает ТАСС .





Проект поддержали Китай, партнеры России по СНГ, ШОС и БРИКС.





Большой интерес вызвала презентация телевизионного конкурса популярной песни, которую предложил фонд «Традиции искусства» и поддержал Первый канал. Идею проведения такого конкурса, о которой говорили президент РФ Владимир Путин с председателем КНР Си Цзиньпином, поддержали китайские коллеги.

Во время форума к идее проведения конкурса с интересом отнеслись наши партнеры по СНГ, ШОС и БРИКС.

«Я уверен, что талант и опыт Константина Эрнста и его команды сделают этот конкурс в высшей степени успешным», — сказал Михаил Швыдкой.







