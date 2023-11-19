Конкурс песни «Интервидение» поддержали уже многие страны

19.11.2023

Конкурс песни «Интервидение» поддержали уже многие страны
Телевизионный музыкальный конкурс «Интервидение», который может стать альтернативой «Евровидению», вызвал большой интерес среди участников IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает ТАСС.

Проект поддержали Китай, партнеры России по СНГ, ШОС и БРИКС.

Большой интерес вызвала презентация телевизионного конкурса популярной песни, которую предложил фонд «Традиции искусства» и поддержал Первый канал. Идею проведения такого конкурса, о которой говорили президент РФ Владимир Путин с председателем КНР Си Цзиньпином, поддержали китайские коллеги.
 
Во время форума к идее проведения конкурса с интересом отнеслись наши партнеры по СНГ, ШОС и БРИКС.
 
«Я уверен, что талант и опыт Константина Эрнста и его команды сделают этот конкурс в высшей степени успешным», — сказал Михаил Швыдкой.


 
Фото: скриншот в YouTube