В Санкт-Петербурге открылась выставка о творчестве художника Фешина и скульптора Эрьзи

В Санкт-Петербурге в Музее Академии художеств работает выставка художника Николая Фешина и скульптора Степана Эрьзи-Нефедова.





Как сообщает «Интерфакс», посетители экспозиции могут узнать больше о творчестве мастеров, которые работали над развитием национальных и художественных традиций русского искусства.





В экспозиции представлено более 150 предметов из собраний 12 музеев и научных институций разных регионов страны. Это историческая живопись, жанровые композиции, портреты и работы в жанре Фешина, а также мраморные портреты или скульптуры из кебрачо и альгарробо — прочных, причудливых по форме и текстуре пород субтропического дерева — Степана Эрьзи.





Работы подобраны таким образом, чтобы подчеркнуть сходство направлений творческих поисков двух мастеров.





Выставку готовили в течение нескольких лет. Ее сопровождает дополнительная программа, в которой запланированы лекции о жизни и творчестве художников, показ мод и мастер-классы.





Выставка продлится до 3 марта 2024 года.













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