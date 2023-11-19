Фильм российского режиссера вошел в основной конкурс фестиваля SIFFA в Лондоне

Фильм «Горгона Медуза. Репетиция с оркестром» российского режиссера Владимира Аленикова будет участвовать в основном конкурсе Международного фестиваля SIFFА, который открывается 20 ноября в Лондоне, сообщает «Российская газета».





Международное жюри киносмотра возглавляет режиссер, продюсер, сценарист, профессор Нью-Йоркского университета Карл Бардош.

В программу вошли девять игровых полнометражных кинолент. Картину Аленикова покажут 25 ноября.

Фильм снят в 2022 году на основе спектакля Московского музыкально-драматического театра ANTE, которым руководит Владимир Алеников. Он же и автор пьесы и сценария, рассказывающего знаменитый античный миф о горгоне Медузе, морской деве, от взгляда которой все каменели, и юном герое Персее, посланном царем Полидектом убить ее.

Это своеобразное путешествие во времена Древней Греции, а также история о любви и жертвенности, о героизме и чести слова, о долге и предназначении, о доблести и всевластии.





В фильме-спектакле приняли участие актеры Александр Рапопорт, Александр Хотенов, Дарья Таран, Илья Антоненко, Ксения Мусланова, Татьяна Коновалова, оркестр театра ANTE под управлением Ильи Рейбарха и другие.













Фото: Pixabay.com